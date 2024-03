Dieta, digiuno per 7 giorni: una settimana a base di sola acqua migliora la salute e aiuta a perdere peso

Sette giorni di completo digiuno dovrebbero contribuire a resettare tutto il corpo, con benefici per la salute che vanno ben oltre la semplice perdita di peso. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Metabolism, coordinato dall'Ospedale universitario della Charité di Berlino e dall'Università Queen Mary di Londra. In questo caso si parla di un vero e proprio digiuno, niente a che vedere dunque con le diete dei “digiuno intermittente” che negli ultimi tempi hanno acquisito enorme popolarità.

La ricerca

Lo studio non intende fermarsi a questa scoperta: potrebbe, infatti, aprire la strada a nuove terapie che puntino ad imitare questi effetti positivi anche per quelle persone che non possono sottoporsi a digiuni prolungati. I ricercatori guidati da Maik Pietzner e Claudia Langenberg hanno seguito 12 volontari sani che per una settimana si sono alimentati soltanto a base di acqua. I partecipanti sono stati monitorati attentamente ogni giorno per registrare i cambiamenti nei livelli di circa 3.000 proteine presenti nel sangue, così da fare dei confronti tra la situazione prima, durante e dopo il digiuno. Gli autori dello studio hanno osservato cambiamenti su larga scala nell'organismo, notando che un terzo delle proteine hanno subito evidenti modifiche in tutti gli organi principali. «Per la prima volta, siamo in grado di vedere cosa succede a livello molecolare in tutto il corpo quando digiuniamo», commenta Langenberg.

La perdita di peso

Entro i primi due o tre giorni l'organismo ha cambiato la sua fonte di energia, attingendo al grasso immagazzinato nel corpo: i volontari hanno perso in media 5,7 chilogrammi composti sia da massa magra che da massa grassa. Una volta concluso il digiuno, la massa magra è stata subito riguadagnata, ma non quella grassa. «Il digiuno - ha commentato la ricercatrice - se fatto in modo sicuro, è un metodo efficace per la perdita di peso».