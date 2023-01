Messina Denaro alla Coop, il commesso: «C'era una persona che gli somigliava»

(LaPresse) Uno scontrino, emesso alle 11.08 di sabato 14 gennaio del supermercato di viale Risorgimento, a circa tre chilometri della casa di via Cb31 di Matteo Messina Denaro. È quello che hanno trovato i carabinieri del Ros durante le perquisizioni. «Una spesa complessiva di 26,61 euro», hanno scritto le forze dell'ordine in una nota inviata alla procura di Palermo. Tritato, due birre Dreher e una bottiglia di detersivo Dixan, il contenuto della busta della Coop. Un dipendente del supermercato afferma di averlo intravisto: «Quel giorno ricordo vagamente. Ho visto una sagoma di una persona col cappello che somigliava a lui. Non sono sicuro però che fosse lui», dice l'uomo. «La sua abitazione è dall'altra parte del Paese», conclude.

