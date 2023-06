Roma, spari in strada: due feriti a San Basilio (uno è grave). Entrambi scaricati da un'auto davanti all'ospedale Pertini

Il crimine organizzato scende ancora in campo a colpi di pistola. E' accaduto ieri sera, a Roma. Due giovani pregiudicati sono stati scaricati da una macchina davanti all'ospedale Pertini. Entrambi sono stati feriti alle gambe con colpi di pistola. Un ferito versa in gravi condizioni. Entrambi hanno 50 anni.

E' la polizia ad occuparsi della doppia gambizzazione che potrebbe essere avvenuta nella zona di San Basilio zona presidiata dal crimine che fa affari milionari con la droga. Gli investigatori hanno chiesto ai feriti se sapessero chi è stato a ridurli così. I due non hanno voluto dire nulla. Forse hanno paura di ritorsioni. Intanto si allunga in città il numero di agguati a volte anche sfociati in omicidi.