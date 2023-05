Roma, uomo ferito a colpi di arma da fuoco al Quarticciolo durante una lite in strada

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco questo pomeriggio a Roma nel corso di una lite. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 in via Ostuni, nel quartiere Quarticciolo. Il ferito è stato raggiunto da un colpo al gluteo, la lite è avvenuta in strada. Il 50enne è stato trasportato all'ospedale Casilino dove è sottoposto ad intervento chirurgico. L'aggressore si è dato alla fuga. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile e degli agenti del commissariato locale.