Giovedì 1 Giugno 2023, 07:47 - Ultimo aggiornamento: 07:54

incidente stradale degenerata in rissa e finita con tre spari. Le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire quanto avvenuto a San Basilio sono tutt'ora in corso. Intanto i fatti. La discussione sarebbe scoppiata nel tardo pomeriggio di martedì tra due automobilisti dopo un piccolo incidente. Non appena i due uomini sono scesi dalle rispettive auto però la situazione è presto degenerata. Prima sono volati insulti e parolacce, poi sono passati alle mani. In aiuto di uno dei due sarebbero intervenuti anche gli amici, altri tre uomini. A quel punto l'altro è rientrato in auto, ha preso la pistola dal cruscotto e ha fatto fuoco. Così si è scatenato il panico. Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine che dopo aver proceduto con i rilievi, poche ore dopo hanno rintracciato l'uomo che aveva sparato: si tratta di un pregiudicato di 43 anni residente a Ceccano ora arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Fermato, è stato a lungo ascoltato dagli investigatori assistito dal suo legale ed è stato poi trasferito in carcere. Una lite per unstradale degenerata in rissa e finita con tre spari. Le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire quanto avvenuto asono tutt'ora in corso. Intanto i fatti. La discussione sarebbe scoppiata nel tardo pomeriggio di martedì tra due automobilisti dopo un piccolo incidente. Non appena i due uomini sono scesi dalle rispettive auto però la situazione è presto degenerata. Prima sono volati insulti e parolacce, poi sono passati alle mani. In aiuto di uno dei due sarebbero intervenuti anche gli amici, altri tre uomini. A quel punto l'altro è rientrato in auto, ha preso la pistola dal cruscotto e ha fatto fuoco. Così si è scatenato il panico. Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine che dopo aver proceduto con i rilievi, poche ore dopo hanno rintracciato l'uomo che aveva sparato: si tratta di un pregiudicato di 43 anni residente a Ceccano ora arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Fermato, è stato a lungo ascoltato dagli investigatori assistito dal suo legale ed è stato poi trasferito in carcere.

Tuscolano, agguato in strada: uomo ferito a colpi di pistola. Mirko Giuliani gambizzato e portato in codice rosso in ospedale

LE INDAGINI

FAR WEST

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ora in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dei fatti e il movente degli spari. Il sospetto è infatti che dietro la lite stradale si nasconda dell'altro. Arrivate sul posto le forze dell'ordine hanno riportato la situazione alla normalità e proceduto con l'arresto del 43enne. Gli investigatori hanno dunque ascoltato a lungo la versione del ferito: si tratta di un 30enne romano che ha riportato una lieve ferita alla gamba, non è stato infatti necessario il trasporto in ospedale. La vittima ha confermato di aver chiamato i suoi amici quando la situazione stava degenerando. Accusando l'uomo che ha sparato di aver «mirato ad altezza uomo». I colpi partiti dall'arma sarebbero almeno tre. Solo grazie alla sua prontezza, il 30enne avrebbe perciò evitato il peggio. Il sospetto degli investigatori è che si sia trattato in realtà di un agguato. Un regolamento di conti in una zona caldissima della Capitale per il traffico di stupefacenti. Ecco perché le indagini si stanno concentrando sui rapporti tra i due uomini che martedì hanno avuto il violento scontro terminato a colpi di arma da fuoco. Di più: non si esclude che i due si siano dati appuntamento, forse per concludere un affare, ma che la situazione sia poi degenerata. È questa una delle piste seguita dagli investigatori. Ecco perché stanno svolgendo ulteriori accertamenti sul recente passato del 43enne che ha a suo carico precedenti per spaccio di stupefacenti.Gli investigatori stanno cercando anche collegamenti con l'ultimo agguato avvenuto una manciata di giorni fa. Lo scorso giovedì (25 maggio) in via Ostuni al Quarticciolo poco dopo le 19 un proiettile ha centrato al gluteo Luciano Marsella, 50enne romano: boss del narcotraffico già indagato nel 2004 per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti nella maxi inchiesta "Replay". Le indagini della squadra Mobile sono tutt'ora in corso. I poliziotti non escludono che la sparatoria possa essere legata all'inchiesta in cui il boss è coinvolto dal 2004. Proprio giovedì (25 maggio) è arrivato il verdetto di primo grado emesso dalla settima sezione penale del Tribunale di Roma: Marsella, con la pena più lieve, è stato condannato a otto mesi di reclusione. Nel processo sono state condannate altre otto persone tra cui Luciano Casamonica, 66 anni, condannato invece a 7 anni e 6 mese. Un'indagine complessa nata a Torino, arrivata fino in Calabria e quindi a Roma. E una vasta rete di narcotraffico organizzata tra capi della ndrangheta, personaggi di spicco i della Banda della Magliana e il clan Casamonica. Un filone di indagini in cui potrebbe essere coinvolto anche il 43nne di Ceccano finito in manette a San Basilio.ì