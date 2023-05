Sabato 27 Maggio 2023, 23:24 - Ultimo aggiornamento: 28 Maggio, 00:54

Spari e terrore al Tuscolano, a pochi passi da viale Palmiro Togliatti. Un uomo italiano di 44 anni è stato colpito alle gambe ieri sera, poco prima delle 22. Una vera e propria gambizzazione in una strada molto trafficata di sabato sera. La vittima, Mirko Giuliani, è stata portata al Policlinico Tor Vergata in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dovrà comunque essere sottoposto a intervento chirurgico per evitare complicazioni.

Roma, corse illegali su moto rubate: notte di follia a Centocelle. I residenti: «Siamo abbandonati»

Agguato al Tuscolano

I colpi, le grida e poi le richieste di aiuto al 112 da parte dei residenti piombati in pochi secondi in un incubo. Sul posto sono subito arrivati gli agenti di polizia e la scientifica che hanno effettuato rilievi per cercare di capire cosa sia accaduto. Tre gli spari che hanno raggiunto l’uomo mentre stava camminando. Si dovrà innanzitutto capire chi è la vittima se abbia precedenti o se sia conosciuto dalle forze dell’ordine. Intanto nel quartiere si è diffuso un profondo senso di paura. L’attacco a colpi di arma da fuoco è avvenuto in quello che sembrava essere un tranquillo sabato, non distante dal liceo scientifico Teresa Gullace, con tanti giovani pronti a uscire per trascorrere la serata. Soltanto il 12 marzo, in via degli Angeli, a quattro chilometri di distanza è stato ucciso Luigi Finizio in un raid sempre a colpi di pistola mentre l’uomo stava facendo rifornimento di sera a una pompa di benzina. Quindi giorni dopo e a un chilometro e mezzo di distanza un altro tremendo omicidio: in via dei Pisoni a trovare la morte era stato il “carrozziere-meccanico” Andrea Fiore, 54 anni.

LA PAURA

A ottobre, invece, sempre in zona, in via Publio Rutilio Rufo, non molto distante dalla fermata della metro Subaugusta, venne ucciso con un colpo di coltello alla schiena un giovane di 25 anni, Filippo Felici: un raid in strada mentre il ragazzo stava rientrando dopo aver portato a spasso il suo cane. Dunque, ancora sangue a Roma Est, nel quadrante tra Quadraro e Togliatti, dove non sembra fermarsi la scia di sangue.



L’ATTENTATO

Venerdì, poi un’altra gambizzazione, stavolta al Quarticciolo. In via Ostuni, un 50enne romano, Luciano Marsella, è stato ferito da almeno un colpo di pistola in pieno giorno, poco prima delle 19,30. Altri due sarebbero stati accoltellati. Gli agenti del commissariato Prenestino, informati dei colpi di arma da fuoco, sono arrivati sul posto trovando l’uomo ferito a un gluteo. Immediatamente è stato trasportato nell’ospedale Casilino dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo le prime indagine si sarebbe trattato di una lite legata al giro di droga.



LA SICUREZZA

Nel primo vertice per l’ordine e la sicurezza, il nuovo prefetto Lamberto Giannini, ha subito affrontato i “dossier” più caldi della Capitale: dalla sicurezza alla stazione Termini, al traffico degli stupefacenti, aspetto rimarcato anche dal Questore.