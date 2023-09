Roma San Basilio, trovato morto dentro un carrello: segni di sparatoria. Indagini in corso

È stato ritrovato morto dentro un carrello, con delle ferite d'arma da fuoco.

San Basilio, trovato morto in un carrello

È successo in via Raffaele Costi, in zona San Basilio di Roma, intorno alle ore 13:30 quando la volante 19 della polizia di Stato in transito si è fermata perchè ha notato, vicino a un palazzo occupato, un uomo all'interno di un carrello.

Non si conosce ancora l'identità dell'uomo.

Abbandonato in un carrello come Michelle Causo

Quanto avvenuto oggi a Tor Cervara ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e messa anche lei in un carrello, due mesi fa a Primavalle, sempre nella Capitale.

È il pomeriggio del 28 giugno quando, in via Stefano Borgia, il corpo senza vita di una ragazza viene scoperto all'interno di un carrello della spesa accanto ai cassonetti.

La macabra scoperta viene fatta dopo la chiamata alle forze dell'ordine di un passante che aveva raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello dal quale gocciolava sangue.

Dalle indagini emerge che la ragazza è stata colpita da diverse coltellate e per l'omicidio viene arrestato un 17enne cingalese che conosceva la vittima.