Roma, bivacchi e degrado a Porta Maggiore

L'area verde del Bivacco di Porta Maggiore, nel quartiere San Lorenzo di Roma, è diventata l'ennesimo accampamento di clochard in città. I senza tetto hanno trasformato il parco in un luogo dove mangiare, dormire e fare i loro bisogni, creando notevole disagio per i residenti della zona. Ma non è finita qui. In via dei Luceri, sempre nella zona San Lorenzo, il degrado regna sovrano. Sono stati abbandonati dei water che giacciono in mezzo alla strada, aumentando ulteriormente l'insicurezza e la sporcizia della zona.

I cittadini, stufi di questa situazione, hanno deciso di intervenire documentando tutto con delle foto che vengono poi condivise sul canale social "resistsanlorenzo".

Commenta un residente: "Si spera che questa visibilità possa sensibilizzare le autorità competenti a prendere provvedimenti e risolvere al più presto questa problematica che sta mettendo a dura prova la vivibilità del quartiere San Lorenzo. Intanto, noi residenti continuiamo a vivere in un clima di precarietà e insicurezza, costretti a convivere con una realtà che mette in evidenza la crescente emarginazione e marginalizzazione di certe fasce della società. Si spera che presto si possano trovare soluzioni concrete per migliorare la situazione e restituire dignità a tutte le persone coinvolte".