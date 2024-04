Roma, un uomo dorme avvolto nelle coperte tra le auto (e l’indifferenza dei passanti): la denuncia dei residenti dell'Esquilino

Circostanze che sembrano essere diventate routine (almeno in una città come Roma) ma di fatto non lo sono. Perché non tutti i giorni capita di passeggiare lungo le strade della città e vedere un uomo avvolto nelle coperte tra le auto. Eppure è successo e l’immagine è stata scattata da una donna (e postata all'interno di un gruppo facebook) residente nel quartiere Esquilino. Una zona - come raccontano e denunciano gli abitanti - che sembra esser piombata in una spirale di degrado e abbandono sociale. Non solo materassi lasciati dai senzatetto sui marciapiedi, soprattutto Malamovida e criminalità. I vigili urbani e la polizia locale sono stati più volte avvertiti.

E la segnalazione è arrivata anche per l’uomo che, ancora oggi, giaceva sul marciapiede di via Macchiavelli. Poco dopo le 9.30, vivo, dormiva tra le sue coperte grigie. Accanto a lui, una busta bianca e un paio di scarpe. Difficile conoscere la sua identità: forse un clochard come tanti oppure qualcuno che ha perso il lavoro, la casa e gli affetti più cari e gli unici ripari sono la strada, i cartoni e due plaid. «No, non sapevo fosse qui», dice un ragazzo mentre apre il portone del civico, 33. «Mi è capitato di vederne altri in zona mia, ma preferisco lasciar perdere», ribatte una donna.

Nessuno si avvicina e c'è chi preferisce attraversare la strada e spostarsi lontano da quella presenza preoccupante. «Non sono mica la Croce Rossa – replica un dipendente di un bar – sono i cittadini del quartiere a dover chiamare i soccorsi». Sono le 10 e quell'uomo è ancora lì, a terra, vicino a un albero e una busta bianca, tra l’indifferenza dei passanti.