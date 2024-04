Martedì 9 Aprile 2024, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 13:37

È sempre alta l'allerta per i furti in abitazioni ai Castelli Romani. Nello scorso fine settimana sono stati almeno tre i colpi realizzati alla periferia di Velletri, nelle zone rurali di Cinque Archi e nella zona di via Cisternense. Nel pomeriggio di venerdì ad essere fermati da una volante del commissariato di Genzano è stata una coppia di adolescenti (un ragazzo di 15 e uno di 16 anni) che sono stati bloccati mentre stavano provando a penetrare in una villetta. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni vicini di casa: «Abbiamo notato questi ragazzi aggirarsi attorno all'abitazione come se stessero controllando la situazione, poi sono entrati nel giardino portando un borsone dove probabilmente c'erano arnesi da scasso e hanno provato a forzare una porta-finestra fino a quando non sono arrivati i poliziotti».

Roma, ladri e teppisti alla stazione dei pendolari: furto di benzina e gomme. Caccia alla "banda del cric"

Gli agenti hanno bloccato i due "aspiranti ladri" e li hanno portati presso il commissariato di Velletri. Nel borsone che avevano con loro sono stati rinvenuti tronchesi, mazzette, cacciaviti e altri arnesi da scasso. Il magistrato del tribunale dei minori ha denunciato i due giovani per invasione di terreno privato e tentato furto. Ovviamente presso il commissariato sono stati convocati anche i genitori che poi hanno riportato a casa i ragazzi. Ma l'escalation di furti ha vissuto un nuovo episodio il giorno successivo: alle prime ore della sera di sabato, infatti, i proprietari di un'altra villetta, una volta rientrati a casa, si sono accorti che l'appartamento era stato messo totalmente a soqquadro. Un gruppo di ignoti era penetrato nelle ore precedenti (senza che nessuno si accorgesse di nulla) e aveva portato via circa 500 euro in contanti e altri oggetti di valore, prima di sparire nel nulla. La famiglia vittima del furto ha immediatamente contattato le forze dell'ordine e sul posto si è recato una volante del commissariato di Genzano oltre alla polizia scientifica che ha fatto i rilievi del caso per cercare di risalire all'identità dei ladri. Un'azione rapida e da veri professionisti che ha provocato senso di smarrimento e dispiacere tra i proprietari della villetta. Ma questo genere di episodi rappresenta una costante in diverse cittadine dei Castelli Romani: nella periferia di Monte Porzio, nello scorso fine settimana, si sono segnalati due furti.

Uno solo "tentato", visto che i vicini hanno notato qualcosa di strano e hanno chiamato le forze dell'ordine, mettendo in fuga i malviventi. Nell'altro caso, invece, il colpo realizzato in due appartamenti di via Costagrande è andato a segno: anche in questa occasione sono stati portati via soldi e altri oggetti di valore prima di far perdere totalmente le proprie tracce. I ladri sono anche passati in una abitazione di via del Bosco, sempre sabato sera. Le forze dell'ordine chiedono costantemente di segnalare qualsiasi movimento sospetto, in special modo ora che si va verso la stagione estiva e i proprietari sono meno presenti nelle loro abitazioni. Il consiglio è sempre quello di installare antifurti o di mettere grate per cercare di rendere la vita più complicata ai ladri.