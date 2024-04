Roma, degrado e abbandono in tutta la città

Viale dell'Università a Roma è diventato un vero e proprio stato di degrado e abbandono totale. L'intera area della pista ciclabile è stata recintata, rendendola impraticabile per chiunque voglia utilizzarla per una passeggiata o per fare un po' di attività fisica. Commenta un residente: «Da qualche mese i parcheggi striscia blu nella mia strada e nelle vie adiacenti vanno progressivamente riducendosi di numero. Alcuni per far posto alle aree di ricarica auto elettriche; e va bene! bisogna sostenere il green! Altri per far spazio ad una discutibile ciclabile che dovrebbe mettere in contatto studenti ciclisti che sbarcano a Termini (con treni regionali che non hanno quasi mai posto per le bici) con piazzale Aldo Moro, ed anche qui almeno altri 10 parcheggi eliminati. Dico discutibile perché credo che certi progetti andrebbero effettuati dopo aver prima sentiti gli abitanti».