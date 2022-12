Roma, camion si ribalta su via Noale: interviene la gru. Traffico paralizzato

Un camion si ribalta nel pomeriggio in via Andrea Noale. Ennesima tragedia sfiorata in una strada praticamente sconosciuta, situata ai margini della estrema periferia di Roma Est, eppure frequentatissima quasi come fosse un'arteria principale in quanto collega il Grande Anulare al Tecnopolo Tiburtino, alle aziende della Tiburtina Valley, ai numerosi comuni appena fuori della Capitale e che ospita perfino L'Unindustria.

Roma, bus con 41 bambini finisce fuori strada sulla Tiburtina: paura e feriti

Facile dedurre, quindi, il via vai costante di auto, mezzi da lavoro, furgoni e camion, ma soprattutto quelli pesanti come i tir con annesso rimorchio che spesso si incastrano al passaggio sulla curva del piccolo ponte sospeso sopra la ferrovia Roma-Pescara, una fermata a servizio della città di Roma con la stazione La Rustica U.I.R., utilizzata quasi esclusivamente dai dipendenti del palazzo industriale, dai pochi abitanti di un borgo residenziale adiacente e da quelli di alcune case sparse vicino ad un grande albergo (data la mancanza di un parcheggio che potrebbe permettere un maggior afflusso di pensolari).

L'incidente odierno ha paralizzato il traffico di questa strada stretta, a doppio senso di marcia, con voragini che diventano sempre più grandi con le prime precipitazioni e causate da un manto stradale frutto di continui rattoppi di certo non eseguiti a regola d'arte. Illuminazione totalmente assente (o meglio i lampioni esistono ma si fermano casualmente all'altezza dell'Unione degli Industriali e delle Imprese) incuria del verde con alberi selvaggi che impediscono la visibilità e la totale mancanza di segnaletica stradale idonea ad evidenziare la presenza di un centro abitato da famiglie, con bambini e anziani. In questo scenario oggi il delirio causato appunto dal camion che si è ribaltato con conseguente blocco della circolazione per tutto il pomeriggio e per la sera dato che per liberare il mezzo poco fa si è reso necessario l'intervento della gru. Leggermente ferito il camionista, preoccupati invece i residenti che lamentano da tempo una situazione sempre più drammatica con incidenti quotidiani (già due mortali, nei quali è stata coinvolta anche una minore) e senza adeguate misure di sicurezza, nonostante le insistenti richieste avanzate al municipio competente, il sollecito di un confronto e una presenza sul posto che possa accertare la pericolosità, per cose e persone, di un angolo di mondo evidentemente dimenticato.