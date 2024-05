Roma: una colonia di topi in Largo Beltramelli. «Cercano cibo tutti i giorni»

Ieri nel cuore della notte, mentre la città di Roma dorme placida, su Largo Beltramelli (quartiere Collatino) si scatena una vera e propria invasione: una cinquantina di topi si aggira tra i cassonetti dell'immondizia, divorando tutto ciò che trovano sulla loro strada.

La situazione è ormai fuori controllo e gli abitanti della via sono terrorizzati, commenta un residente: "I topi non si limitano a cercare cibo nelle ore notturne, ma si sono fatti sempre più audaci, osando addentrarsi anche di giorno tra i rifiuti alla ricerca di cibo. Le autorità locali sono state prontamente avvisate, ma finora non è ancora stata presa alcuna misura efficace per arginare l'emergenza. Noi abitanti della zona ci sentiamo abbandonati a noi stessi, costretti a convivere con questa minaccia che si sta diffondendo a macchia d'olio".

Rifiuti a Roma: da Termini all'Esquilino, Ama taglia la raccolta. Il "porta a porta" nel caos

I residenti hanno lanciato un appello alle istituzioni affinché intervengano con urgenza per risolvere il problema, prima che la presenza dei topi possa causare seri danni alla salute pubblica.

Continua una signora: "L'invasione dei topi su via Largo Beltramelli è ormai un tema caldo e scottante, che richiede una risposta tempestiva e decisa da parte delle autorità competenti.

La paura e l'insicurezza regnano sovrane in queste strade, dove ogni rumore sospetto fa venire i brividi lungo la schiena. È giunto il momento di agire, prima che sia troppo tardi."