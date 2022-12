Lunedì 12 Dicembre 2022, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 17:44

Un bus con 41 bambini a bordo è uscito fuori strada a Roma. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, precisamente alle ore 13,50, in via Tiburtina incrocio via di Salone.

Roma, bus con 41 bambini a bordo finisce fuori strada: cosa è successo

È intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12/A) in via Tiburtina incrocio via di Salone. Secondo quanto ricostruito, un bus con a bordo 41 bambini è uscito fuori strada. La causa sarebbe un probabile malore del conducente.

I feriti

Sono tre i feriti. Una bambina di 7 anni che è stata trasportata all'ospedale Umberto I in codice giallo e un bambino di 7 anni che si trova invece al Pertini, sempre in codice giallo. Il terzo è l'autista, 46 anni, portato in codice giallo al Vannini. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta gravemente ferita.