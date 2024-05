Su Via Tiburtina sono stati abbandonati tre motorini

La situazione di degrado lungo via Tiburtina a Roma sembra essere fuori controllo, con episodi sempre più frequenti di abbandono di veicoli e rifiuti lungo la strada.

Tre giorni fa, difronte al supermercato Panorama, sono stati abbandonati tre motorini e 5 caschi. La scena ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, che si sono trovati di fronte a un ennesimo caso di abbandono irresponsabile.

I motorini, evidentemente abbandonati in condizioni di deterioro, rischiano di diventare un pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni che frequentano la zona. I caschi, invece, rappresentano un serio rischio per la sicurezza dei possibili futuri utilizzatori, considerando che potrebbero non essere più sicuri dopo essere stati lasciati in strada per tanto tempo.

La situazione di degrado lungo via Tiburtina è nota da tempo, ma sembra sfuggire di mano alle autorità competenti.

I residenti si sentono abbandonati e impotenti di fronte a una situazione sempre più critica, e chiedono interventi urgenti per ripristinare la legalità e la sicurezza lungo la strada.

"Noi residenti e i commercianti lungo via Tiburtina chiediamo un maggiore controllo del territorio, un potenziamento dei servizi di pulizia e vigilanza e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini verso il rispetto delle regole. Soltanto con un impegno congiunto sarà possibile contrastare il degrado e restituire dignità a una delle strade più importanti della Capitale."