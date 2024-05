Roma, selfie nell'ex fabbrica abbandonata: 18enne cade da sei metri, salvo per miracolo

Sfiorata la tragedia a Roma: un selfie e la caduta di di un 18enne nella notte nell'ex Fabbrica Penicellina in via Tiburtina 1064, alla periferia della Capitale. Tre ragazzi maggiorenni si sono introdotti, scavalcando la recinzione, nell'ex Fabbrica Penicillina per fare delle foto da pubblicare sui social.

Salendo ai piani superiori, sono saliti su lastre di metallo leggero che hanno ceduto e uno di questi ragazzi, 18enne, è caduto compiendo un salto di 6 metri circa. Oltre ai Carabinieri della Stazione di San Basilio e della Compagnia di Monte Sacro, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che ha trasportato in codice rosso il giovane all'ospedale Umberto I. Le condizioni del ragazzo non sono gravi, non è in pericolo di vita.