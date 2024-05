Giovedì 9 Maggio 2024, 07:00

Un uomo è morto investito da un furgone sulla via del Mare a Roma. Il grave incidente è avvenuto all'altezza del km 10,250, in direzione Ostia, poco dopo le 5 di questa mattina, nella zona di Tor di Valle. L'uomo è stato travolto da un furgone Volkswagen Transporter. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. A quanto si apprende, il conducente del furgone, un uomo italiano di 57 anni, si è fermato subito dopo l'impatto. Per consentire i rilievi, la strada è stata parzialmente chiusa per alcune ore con il traffico a senso unico alternato.

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia locale per ricostruire esatta dinamica dell'incidente e per risalire all'identità della vittima: l’uomo deceduto era privo di documenti di identità e non si esclude che possa essere un senza fissa dimora. Il conducente del furgone è stato sottoposto all’alcoltest è che risultato negativo e denunciato per omicidio stradale. Il furgone è stato sequestrato.

I PRECEDENTI

La fama della via del Mare la pone fra le strade romane con la più alta incidentalità. Uno studio dell’Università Lumsa la colloca fra le arterie dove si verificano più frequentemente incidenti, spesso mortali. Uno dei casi più tragici avvenne il 4 aprile 2001 quando l’auto di un generale dell’esercito, compiendo una serie di manovre azzardate, causò un incidente che provocò la morte di quattro persone.

Ma le cronache sono piene di fatti di sangue su questa strada. Dicembre scorso, scontro, fortunatamente senza gravi conseguenze, fra un’auto e un furgone. A fine ottobre, invece, perse la vita un motociclista in un frontale in piena notte con un’autovettura. A luglio 2023, servì l’eliambulanza per trasportare tre feriti, due uomini in codice rosso, e una donna meno grave, coinvolti in un incidente fra due auto e una moto.

Andando indietro nel tempo, a novembre 2021 un’auto prese fuoco provocando un blocco totale della via del Mare per ore con centinaia di automobilisti bloccati nel traffico.