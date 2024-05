Incidente in viale Regina Margherita 105. Questa mattina, verso le 7, è giunta una segnalazione al numero di emergenza 112, per un albero caduto. I Carabinieri della Stazione Roma Salaria intervenuti sul posto hanno constatato che l’albero ha colpito i cavi elettrici della linea tramviaria che al momento è stata sospesa. Sul posto personale dei vigili del Fuoco e Polizia Roma Capitale per ripristinare la sede stradale.

