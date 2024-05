Giovedì 9 Maggio 2024, 11:46

La situazione di degrado a Via Tiburtina e nel quartiere San Lorenzo è giunta ad un punto critico, con rifiuti abbandonati, sacchi e pneumatici che ormai fanno parte del paesaggio urbano. La strada principale che collega il quartiere con il resto della città è diventata un deposito abusivo di rifiuti, con sacchi di spazzatura che si accumulano lungo i marciapiedi e sui marciapiedi, rendendo difficile il passaggio per i pedoni.

Inoltre, diversi alberi sono stati abbattuti lungo Via Tiburtina e i resti rimangono li da settimane a occupare spazio prezioso per il parcheggio delle auto. Commenta un residente: "Noi chiediamo interventi urgenti da parte delle autorità competenti per ripristinare la pulizia e la sicurezza della zona."

Nel quartiere San Lorenzo la situazione non è migliore, con i marciapiedi intasati da carte e bottiglie di plastica che si accumulano lungo via dei Sabelli. Commenta un abitante che condivide le foto che scatta con il canale social resistsanlorenzo: "La zona sembra essere stata abbandonata dalle istituzioni, lasciando i residenti a confrontarsi con una situazione di degrado sempre più grave. E' urgente che vengano adottate misure per ripulire le strade e garantire un ambiente pulito e sicuro per i cittadini che vivono e lavorano in queste zone. E' necessario un intervento immediato per ripristinare la dignità di questi quartieri e garantire una migliore qualità della vita per tutti i residenti."