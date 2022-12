Quartiere Africano, arrivano i nuovi cassonetti automatizzati

Nuovi cassonetti per i rifiuti nel quartiere Africano. Sono più grandi e più moderni, consentono operazioni di scarico e vuotatura più veloci, con benefici sia per la viabilità e che per il decoro. 36 di questi nuovi cassonetti sono posizionati negli spazi dello spartitraffico centrale, lungo la dorsale compresa tra viale Libia, piazza Gimma e viale Eritrea, mantenendo sgombre le strade e migliorando il decoro delle aree pedonali. Questi nuovi cassonetti sono predisposti per diventare “intelligenti”: suonano se qualcuno, parcheggiando, ne impedisce lo svuotamento, possono essere abilitati con una tessera, possono comunicare con la centrale il loro stato di riempimento.

Per vuotarli basterà un solo operatore sul camion completamente automatizzato, liberando così risorse da impiegare in altri servizi sul territorio. Presto altri 50 nuovi cassonetti verranno posizionati in via Appia Nuova. Al termine della sperimentazione, se avrà esito positivo, ne verranno prodotti 9000, che saranno distribuiti con una mappa ragionata in base alle caratteristiche delle zone.