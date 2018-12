Africano aggredisce una donna per rubarle una collana, ma lei lo blocca e lo fa arrestare

È finito in manette un cittadino del Gambia di 21 anni che a Milano ha aggredito una donna per rapinarla. Il giovane l'ha seguita per poi gettarla a terra con violenza. E tutto per strapparle di dosso una collana preziosa. La vittima a quel punto lo ha bloccato e ha aspettato l'intervento della polizia. È successo venerdì scorso alla stazione Centrale di Milano.

La donna aveva al collo un gioiello del valore di circa tremila euro e ha attirato l'attenzione del malvivente straniero. Mentre camminava alla stazione ed è stata aggredita, nonostante il luogo fosse affollato e pieno di viaggiatori. Dopo essersi avvicinato alla vittima, il gambiano l’ha spinta con forza facendola cadere a terra per, poi, strapparle la catenina. Le manette sono scattate dopo l'arrivo della pattuglia della Polfer in servizio presso lo scalo ferroviario. Durante la perquisizione personale messa in atto dai poliziotti, nelle tasche del 21enne sono stati trovati alcuni grammi di marijuana. Il gambiano, dunque, è accusato di aggressione, rapina e possesso di sostanze stupefacenti.

Ultimo aggiornamento: 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA