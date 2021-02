È stata trovata cadavere nella sua abitazione nel quartiere Africano. Lei era una signora di 68 anni che risiedeva in viale Libia 174. Sono stati i vicini ad accorgersi di un cattivo odore che proveniva dall'abitazione della donna e così hanno avvertito i familiari che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una volante della polizia ma si è reso indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. Un intervento, che all'inizio poteva sembrare di routine, invece in questo caso, c'è stato il ritrovamento del corpo dell'anziana in camera da letto. Non è stato facile per gli agenti operare. Il cadavere era quasi mummificato e si presuppone che la morte possa risalire ad una o due settimane fa se non di più. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica. I poliziotti si sono vestiti con le tute bianche, le mascherine ed i guanti in lattice ed hanno effettuato un lungo sopralluogo. È arrivato anche il medico legale. Le condizioni del corpo sono in avanzato stato di decomposizione. Quindi sarà necessaria l'autopsia per accertare con sicurezza le cause della morte. Comunque dal sopralluogo si capisce che dovrebbe trattarsi di una morte naturale. La polizia ha ascoltato i figli della donna che hanno detto di averla sentita circa un mese fa. La signora era una persona un po' sopra le righe ed era un'accumulatrice seriale. La casa è stata trovata in condizioni igieniche pessime, un degrado assoluto. Lei aveva il vizio di portare a casa ogni cosa senza poi buttarla. «Era una brava persona - racconta un vicino - ma ultimamente si era un po' adombrata e aveva il vizio di riempire casa con qualunque cianfrusaglia. Mi è capitato di vedere l'ingresso. Era difficile anche entrare per i tanti oggetti presenti».

E intanto sempre ieri è stata trovata cadavere in casa una donna polacca di 50 anni. È accaduto in via Fonte Buono, zona Montagnola. Ad indagare sono gli agenti del commissariato Tor Carbone. In questo caso ci sono alcune cose che da un punto investigativo non sembrano quadrare. La donna è stata trovata dal suo coinquilino, un cittadino belga che poi ha chiamato la polizia. Sul posto anche gli investigatori della Scientifica. Il corpo della donna è stato trovato a letto. Il coinquilino ha detto che un giorno fa l'aveva trovata svenuta in terra con una ferita alla testa. Lui l'aveva curata e messa sul letto. Poi, l'ha trovata morta.

