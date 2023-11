Giovedì 9 Novembre 2023, 07:40

Un boato nel cuore della notte, poi il furto e infine la fuga verso Villa Ada. La banda della spaccata è entrata in azione in piazza Santa Emerenziana, nel quartiere Africano. L'allarme è scattato martedì intorno all'una quando una macchina, un'Alfa Romeo Giulietta, è stata lanciata a tutta velocità contro la vetrata di una delle filiali della Banca del Fucino. Una volta sfondato l'ingresso, i banditi in pochi istanti hanno smurato il "roller cash" e lo hanno caricato su una seconda macchina utilizzata per la fuga.

I RILIEVI

LA FUGA

IL BOTTINO

I primi a intervenire sono stati gli agenti delle Volanti e una squadra della Scientifica, che ha proceduto con i rilievi. Gli investigatori hanno quindi proceduto visionando le immagini di video sorveglianza interne ai locali presi d'assalto. Secondo quanto accertato fin qui, e da quanto emerso dai fotogrammi, i tre banditi hanno fatto irruzione con il volto travisato. «Sono banditi esperti, sapevano di avere pochi secondi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sapevano anche come erano posizionate le telecamere» sottolineano i poliziotti incaricati di indagare. Con pochissimi elementi raccolti anche sul luogo del furto: gli agenti della scientifica infatti almeno per il momento non hanno trovato tracce utili come impronte digitali.Ulteriori accertamenti sono stati disposti sulla macchina, utilizzata come "ariete", e lasciata davanti alla banca di piazza Santa Emerenziana dopo il colpo. All'interno dunque, gli investigatori potrebbero trovare tracce utili per risalire all'identità dei componenti della banda.I poliziotti hanno intanto ricostruito la via di fuga dei rapinatori che per scappare hanno utilizzato una seconda auto, ancora un'Alfa Romeo bianca, e si sono diretti verso Villa Ada. Fino all'alba gli uomini delle Volanti hanno avviato una battuta di ricerche e hanno attivato una serie di posti di blocco.Ma della vettura si sono perse le tracce. Intanto già ieri sono state sequestrate e visionate anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza di alcune attività commerciali della zona e installate lungo le strade in entrata e in uscita del quartiere. Gli occhi elettronici potrebbero aver registrato dettagli utili.Gli agenti in collaborazione con i responsabili della banca stanno inoltre quantificando il bottino con cui sono scappati: il bancomat era stato ricaricato da poche ore dunque, la somma è di diverse migliaia di euro. Non un caso isolato: già a settembre una delle filiali della Banca del Fucino era finito nel mirino di una banda della spaccata.L'allarme era scattato a Parco Talenti, nei locali di via Ugo Ojetti. I rapinatori hanno usato lo stesso modus operandi: hanno lanciato a tutta velocità un'auto-ariete contro l'ingresso e, dopo aver caricato su una seconda macchina il roller cash, si sono dati alla fuga.Un colpo fotocopia dunque, con il sospetto che si tratti della stessa batteria entrata in azione martedì notte. Anche in via Ugo Ojetti infatti le telecamere hanno ripreso tre uomini fare irruzione nella filiale. Gli agenti stanno dunque procedendo con il confronto tra le immagini sequestrate nei due colpi messi a segno tra il quartiere Africano e Montesacro.