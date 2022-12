Giovedì 15 Dicembre 2022, 22:27

Momenti di paura al Quartiere Africano. Nella lite per un parcheggio spunta una lama e un uomo di quarant’anni viene ferito con due fendenti a un braccio e al fianco. Il fattaccio è accaduto ieri pomeriggio intorno alle tre sotto gli occhi increduli di diversi testimoni in via Massaciuccoli, in prossimità dell’incrocio con via Lago di Lesina. Una lite furiosa per la conquista di un posto auto degenerata all’improvviso. «Ormai sono tutti fuori di testa», il commento dei testimoni.

LA RICOSTRUZIONE

Ma andiamo con ordine. Lungo la strada ecco un furgone delle consegne a bordo del quale ci sono il conducente e un fattorino. È un po’ che cercano un parcheggio nel dedalo di strade iper-trafficate nei pressi di viale Eritrea. Finché non lo individuano all’inizio di via Massaciuccoli. Un’auto è appena uscita dal posteggio, il fattorino se ne accorge con la coda dell’occhio e scende di corsa per “occupare” il posto mentre il collega con il furgone fa il giro. Ma il presidio non basta e non scoraggia una coppia a bordo di una Nissan Juke grigia che si infila nel parcheggio. Il corriere che era in strada è furibondo. Si avvicina al veicolo, l’autista abbassa il finestrino e iniziano a discutere. Sul lato passeggero è seduta una donna, la compagna del conducente. Ma questo non basta a scoraggiare i contendenti. Nel frattempo, a dare man forte al collega arriva l’autista del furgone. Insieme, secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, aprono la portiera della Nissan e praticamente tirano fuori dall’abitacolo il quarantenne. Urla, grida, la donna dice a tutti di fermarsi. Ma dalle parole si passa alle mani, fino a quando uno dei due corrieri non estrae un coltello e sferra due colpi che feriscono il quarantenne al braccio sinistro e al fianco.

I TESTIMONI

Intanto, alcuni passanti hanno avvisato il 112 chiedendo l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’orine. In via Massaciuccoli si precipita l’ambulanza del 118. Gli aggressori, vista la mala parata, risalgono sul furgone e si dileguano. I carabinieri parlano con la vittima, ascoltano anche la sua compagna e le dichiarazioni dei testimoni. Il quarantenne deve ancora formalizzare la denuncia. A quanto pare, i due corrieri sarebbero italiani conosciuti nel quartiere poiché visti altre volte effettuare le consegne per il quartiere. La rissa potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di zona.