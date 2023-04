Giovedì 13 Aprile 2023, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 08:48

Quattro giorni per "darsi una ripulita" e presentarsi nel modo migliore agli ispettori del Bie, attesi a Roma in vista della decisione sulla città che ospiterà Expo 2030. L'obiettivo è non mostrare strade sporche, cassonetti pieni di rifiuti, marciapiedi invasi dalle erbacce: quella cartolina che - complici anche il recente periodo festivo e il grande ritorno dei turisti - sta tornando a presentarsi frequentemente ai romani anche nel centro storico. Ama e Campidoglio lanciano un piano straordinario di pulizia cittadina, proprio in concomitanza con l'arrivo dei rappresentanti del Bureau International des Expositions. Da venerdì a lunedì si inizierà la bonifica dei percorsi che saranno attraversati dai commissari: dall'Appia Antica a Capannelle, fino alla Vela di Calatrava a Tor Vergata. Sullo stesso tragitto sarà sospeso qualsiasi cantiere stradale non urgente, con la rimozione di reti e transenne. Negli stessi giorni, in particolare per il Natale di Roma (venerdì 21) sarà incrementata anche la presenza della polizia locale nelle strade.

LA STRETTA

Il programma dell'Ama prevede di intervenire complessivamente su circa 1.200 strade della Capitale: con un attenzione particolare alle aree che saranno attraversate dal Bie e, quindi, al territorio all'interno delle Mura Aureliane. Prevista anche la pulizia dei marciapiedi, molti dei quali sono infestati dalle erbacce che spuntano dal manto stradale. Il Comune ha chiesto al I Municipio di accelerare con le operazioni di diserbo, grazie al bando recentemente assegnato, e all'Ama di potenziare i presidi di raccolta per il porta a porta dei rifiuti nelle vie e nelle piazze del centro storico, con particolare attenzione per l'umido prodotto da bar, ristoranti e altri pubblici esercizi. Proprio dal cuore della Città eterna partirà anche il piano straordinario di pulizia: ieri si è partito dalla scalinata di piazza di Spagna e dalle strade limitrofe. Quindi sarà la volta dell'Aventino e di circonvallazione Trionfale, già individuati tra gli interventi del Dipartimento tutela ambientale. Il programma, comunque, interesserà tutti i 15 municipi della Capitale, dove la pulizia straordinaria sarà estesa anche ai parchi pubblici e alle aree verdi.



LA RACCOLTA

Intanto, anche in vista del Giubileo del 2025, per la raccolta dei rifiuti nel centro storico sono arrivati 1.200 cassonetti intelligenti, che per il momento saranno installati nelle zone dell'Esquilino e di Colle Oppio. Poi, secondo il cronoprogramma, si passerà alle vie e alle piazze del Celio, di San Giovanni. Quindi all'area di viale Manzoni, della stazione Termini, del Sallustiano, nei pressi del ministero dell'Economia a via XX Settembre. Poi sarà la volta di Piramide, Testaccio, Aventino, San Saba, Caracalla e Trastevere, fino al Gianicolo. La sistemazione dei nuovi contenitori nelle strade del I Municipio inizierà proprio lunedì prossimo, giorno dell'arrivo nella Città eterna degli ispettori del Bureau, per concludersi, secondo i programmi dell'Ama, all'inizio di maggio.