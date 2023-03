Roma, a Pietralata continua il "fuori tutto" dei rifiuti ingombranti. I residenti: «Per i furbetti ci vogliono le foto trappola»

In via delle Messi d’Oro a Pietralata continua il “fuori tutto”. I residenti vicino i cassonetti di fronte la Farmacia del civico 197 ormai trovano di tutto. «Non ci meravigliamo più dei cumuli della spazzatura che restano qui per giorni. Non ci meravigliamo neanche più dei topi che fanno capolino e corrono da un cassonetto ad un altro - dice Benito un residente che ha fotografato e ripreso tutto - ma ai divani, alle lavatrici, ai forni e perfino ai carrelli del supermercato non ci siamo ancora abituati». La situazione è drammatica, una strada di passaggio che si presta al “carico e scarico merci” e che da qualche settimana ha “messo in saldo” un divano verde, ieri un forno, oggi una lavatrice e un armadietto che serve anche a tenere aperto il cassonetto, ma da tre settimane il carrello pieno di bottiglie di plastica non riesce a “interessare”.

«Dovremo abbassare il prezzo - dice ironico Benito - se neanche i rom che tutti i giorni passano e scelgono cosa prendere, non lo vogliono è un problema , l’Ama dovrà fare uno sforzo e portarlo via». Il tema dei rifiuti aggiunto a quello di “quelli ingombranti” in tutti i quartieri di Roma ma soprattutto nell’ultimo periodo è diventato un vero problema per la cittadinanza e il decoro e l'immagine della città verso i turisti che in pieno giorno si vedono a bordo strada l’elettrodomestico o il mobile della cucina o della camera da letto di turno vicino al cassonetto. «Ci sono topi a gogò e la spazzatura ci sommerge, ma questo è compito dellAma - conclude Benito - ma per i rifiuti ingombranti occorrono le foto trappole per insegnare la civiltà a qualcuno». Ebbene in molti municipi la Polizia locale sta posizionando le foto trappole “anti furbetti” degli ingombranti e stanno arrivando le prime multe, da La Rustica, alla Collatina, all'Alessandrino, a Tor Tre Teste, al Prenestino - Labicano, al Quadraro e Tor Pignattara fino ad arrivare ad Acilia posizionate per chi incautamente e illegalmente abbandonato rifiuti ingombranti e tossici, i furbetti sono avvisati.