Ostia “monta” in sella per la quarta edizione della passeggiata turistica "Dalle Cupole Al Mare"

Lunedì in Municipio alla presenza del presidente Mario Falconi e la sua giunta verrà presentata la quarta edizione (è nata nel 2014 e sospesa durante la pandemia, ndr) della manifestazione ciclistica "Dalle Cupole al Mare” che si svolgerà domenica 28 aprile. Una passeggiata turistica in bicicletta con partenza alle 09.30 dal "Centro Sportivo Le Cupole" - Via Gino Bonichi, a San Giorgio di Acilia ed arrivo per le 15 al Borghetto dei Pescatori di Ostia dove i partecipanti assisteranno ad alcune proiezioni a cura di Roma Natura (Ente Regionale istituito per gestire, tutelare e valorizzare il sistema delle Aree Naturali Protette del Comune di Roma, ndr) all’interno della Casa del mare. «L’obiettivo della manifestazione è lanciare un messaggio a vivere e preservare un’ambiente al fine di ottenere un mondo più pulito coniugando la scoperta delle bellezze del nostro territorio in un modo più sostenibile, attraverso le piste ciclabili che speriamo in un prossimo futuro siano sempre maggiori - dice Maurizio Perazzolo del Centro sportivo Le Cupole - saremo accompagnati da guide che ci illustreranno durante il tragitto le bellezze del nostro municipio come la via Severania (un'antica strada romana che congiungeva Portus l'odierna Fiumicino con Terracina, ndr) la Villa di Plinio (Il complesso rinvenuto nel 1713 posseduto dallo scrittore e senatore romano Plinio il Giovane vissuto dal 61-114 d.C., ndr), il Borghetto dei Pescatori, ecc.». Quindi un viaggio in bicicletta alla scoperta delle bellezze del territorio del X municipio e nello stesso tempo un modo per imparare a preservare le risorse naturali ed utilizzarle senza sprechi, rispettando gli ecosistemi e la biodiversità del nostro ambiente e quindi il nostro pianeta, il tutto in maniera sostenibile attraverso gli spostamenti sulle piste ciclabili. «Alla conferenza stampa di lunedì prossimo parteciperanno Roma Natura che gestisce tra le altre anche l’Area marina protetta delle Secche di Tor Paterno e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che presenterà il progetto che riqualificherà la via Severiana attraverso un inanziamento ottenuto con i fondi del PNNR al fine di rendere un suo tratto ciclabile - conclude Perazzolo - ci saranno oltre alle istituzioni e ai cittadini il direttore della Sovrintendenza l’ingegner Fabio Pacciani e il Commissario di Roma Natura Marco Visconti, il direttore del Dipartimento di Scienze Motorie dell’Università di Roma "Foro Italico” il professor Massimo Sacchetti».

Saranno presenti alla passeggiata ciclistica anche gli studenti di tre istituti scolastici il Giulio Verne di via di Saponara, il Magellano di via Andrea da Garessio e il Carotenuto di via Scartazzini di Casal Bernocchi. A sostenere la manifestazione con il Centro sportivo Le Cupole, l’Università, la Sovrintendenza, Roma Natura, anche la Proloco di Ostia Mare, il Consorzio di Bonifica, il Sentiero Pasolini, la Soprintendenza di Ostia Antica, l’Assocoazione Allegra…Mente e il Palio di Ostia Antica.

La Passeggiata partirà alle 09.00 di domenica 28 aprile dal Centro Sportivo "Le Cupole" di via Gino Bonichi (San Giorgio di Acilia) e transiterà da:

Via Corrado Giaquinto;

Via Gaetano Previati;

Via Domenico Morelli;

Via di Macchia Saponara (Parco della Madonnetta);

Via Pindaro;

Piazza degli Acilii (Drive In);

Via Cristoforo Colombo, corsia laterale, direzione Ostia Lido;

Pista ciclabile;

Viale del Circuito;

Attraversamento Cristoforo Colombo;

Piazza del Cinghiale (inizio escursione in Pineta)

Via del Lido di Castelporziano;

Lungomare Amerigo Vespucci;

Piazzale Cristoforo Colombo;

Lungomare Lutazio Catulo;

Via dei Pescatori (Borghetto dei Pescatore).