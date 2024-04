Venerdì 26 Aprile 2024, 00:28

Lentamente e con mille problemi per gli utenti ma le due ferrovie ex concesse, la Roma-Lido di Ostia si avvia piano, forse ancora troppo piano, verso un servizio accettabile.

TRENI

Primo punto: vanno avanti i lavori di revisione dei convogli della Roma-Lido. Da pochi giorni è rientrato in servizio il quarto treno che ha passato tutti i controlli. Sulla linea ora ci sono in servizio otto treni, di fatto il doppio di quelli con cui si era partiti a fine 2023. La vera svolta è attesa però di qui a poche settimane quando dovrebbe arrivare la consegna dalla fabbrica del primo dei nuovi treni della Firema che, dopo il necessario collaudo e il pre esercizio, entrerà a pieno regime sulla linea. Essendo il primo treno della fornitura, dovrà subire un collaudo più lungo per correggere eventuali problemi per le consegne successive.

Questo nuovo convoglio è il primo dei 16 che sono stati acquistati negli anni scorsi. La messa in esercizio dei muovi treni - il ritmo di consegne previsto dopo l’ok al collaudo di questo primo pezzo è di un treno ogni due mesi/due mesi e mezzo - consentirà di ridurre le frequenze fra un convoglio e l’altro che sono passate dai 20/25 minuti di inizio 2024 a 15/18 di ora per poi scendere, nelle previsioni, a 10 per fine anno e via via ridursi fino a tornare ai livelli di una metropolitana.

L’obiettivo della Regione, dunque, è quello di iniziare l’Anno Santo con una flotta di treni che conti da 9 a 12 pezzi in grado quindi, di garantire frequenze più accettabili rispetto a quelle di oggi.

ACILIA SUD

Arriva poi dalla Regione la conferma dell’obiettivo della fine dei lavori nella stazione Acilia Sud per la fine dell’anno. L’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo e il presidente del Municipio X, Mario Falconi, hanno effettuato un sopralluogo sui lavori che stanno interessando la nuova stazione di Acilia sud sulla linea ferroviaria Roma-Lido.

«Stiamo chiedendo di accelerare al massimo per poter rendere operativa e mettere a disposizione dei cittadini la stazione entro fine anno. Dopo l’inaugurazione dovranno andare avanti alcuni lavori, in collaborazione con il Comune di Roma, per rendere questa stazione della Roma–Lido ancora più efficiente grazie a nuovi parcheggi e a un collegamento migliore con tutto il quartiere», ha spiegato Ghera. Gli interventi in corso di esecuzione riguardano il consolidamento del muro esterno su via Ostiense, la costruzione di due scale installate ai lati delle banchine, il completamento degli impianti elettrici e meccanici, l’illuminazione, la segnaletica e i sistemi di videosorveglianza.

I lavori, che erano rimasti fermi da alcuni anni dopo l’avvio del 2017, sono ripartiti a ottobre del 2022 grazie a uno stanziamento di circa 20 milioni di euro in dotazione ad Astral per la riqualificazione di tutte le stazioni della Roma–Lido e della Roma–Viterbo. Per la stazione di Acilia Sud l’investimento complessivo dell’appalto ammonta a oltre 11 milioni di euro e l’effettiva entrata in funzione operativa della struttura è prevista entro la fine del 2024.

CONFERENZE DI SERVIZI

Sempre sulla Roma-Lido la seconda novità arriva da Astral: sono iniziate le conferenze di servizi per la realizzazione delle stazioni di Torrino Mezzocammino e Giardino di Roma. L’obiettivo è quello di aprire il cantiere per la realizzazione nell’estate di quest’anno per aprire, dopo due anni di lavori, dopo il Giubileo.

Infine, prosegue anche l’opera di maquillage delle stazioni dove, progressivamente, vengono sostituiti i vecchi cartelli e tabelloni con i nuovi che hanno come base il “blu Cotral”.