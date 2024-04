Domenica 14 Aprile 2024, 07:45 - Ultimo aggiornamento: 07:46

Assaggio d'estate sul litorale romano tra spiagge libere prese d'assalto, primi tuffi, tintarelle e lavori ancora in corso negli stabilimenti balneari. Da Ostia a Fregene, passando per Fiumicino, ma anche più a sud, da Torvaianica ad Anzio e Nettuno, la costa è stata invasa dai romani in fuga dalla Capitale. Sostenuto il traffico in uscita dalla Capitale con le auto in coda su Colombo, Ostiense e via del Mare. Disagi anche sulla Pontina per i pendolari della tintarella anticipata che hanno preso d'assalto le spiagge più alla moda di Sabaudia e San felice Circeo. Complici le temperature oltre la media stagionale che all'ora di pranzo hanno sfiorato i 30 gradi, la circolazione nelle strade di collegamento con il mare è andata in tilt già da metà mattinata. Sostenuto il traffico in uscita dalla Capitale con le auto in coda su Colombo, Ostiense e via del Mare. E oggi è previsto il bis. Con il tutto esaurito in stabilimenti e ristoranti.

Disagi anche sulla Pontina per i pendolari della tintarella anticipata, rimasti bloccati per circa un'ora dal cantiere a Castel di Decima dove il restringimento di carreggiata, prima di raggiungere la costa di Sabaudia e di San Felice Circeo. A Ostia è stata un'impresa riuscire a trovare posteggio per un lungo tratto di lungomare per i divieti di sosta, imposti per consentire di svolgere alcuni lavori. Disagi alla circolazione anche nelle strade interne dove è stato impossibile scovare un "buco" dove lasciare l'auto. Oltre a riempire gli arenili, il sabato estivo ha fatto registrate il tutto esaurito nei ristoranti fronte mare.

Una prova generale in vista dell'avvio ufficiale della stagione balneare che prenderà il via tra un paio di settimane. Le spiagge libere del centro da piazzale Magellano a piazza Sirio - sono state "conquistate" da centinaia di bagnanti che armati di teli e ombrelloni e si sono stesi a prendere il primo sole della stagione. In tanti, soprattutto ragazzi, hanno fatto il bagno, giocato a pallavolo in acqua, mentre più a largo diversi windsurfer solcavano il mare e si allenavano.

Gettonati i ristoranti fronte mare per la classica frittura di pesce o per gli spaghetti con le vongole, da mangiare rigorosamente all'aperto che hanno registrato il tutto esaurito. Presi d'assalto anche i bar più alla moda per la colazione di tarda mattinata e soprattutto per gli aperitivi da gustare all'aria aperta in piazza Anco Marzio e in spiaggia. Un fiume di famiglie ha invaso le stradine del Porto turistico per curiosare tra le barche ormeggiate alla ricerca di qualche vip. Preso d'assalto anche il Pontile dove non sono mancati i selfie romantici spalle al mare.

Soprattutto al tramonto. Per tutta la mattinata i lidensi e i romani sono stati allietati dalla musica di Enzo, il chitarrista diventato ormai la star del Pontile. Discreto, sempre con il sorriso sulle labbra, non pretende nulla da chi si ferma ad ascoltarlo. «Se qualcuno gli lascia qualche moneta dicono i suoi fans lui ringrazia sempre molto educatamente». Con l'arrivo del sole e del caldo, sono tornati anche i venditori ambulanti che sulle balaustre hanno esposto teli da mare e parei, oltre ai palloni, giocattoli e occhiali da sole che hanno invaso il pavimento del Pontile. Tanti i romani e i lidensi che hanno preferito la Pineta al mare.

Lunghe corse e passeggiate con i cani al seguito, scampagnate improvvisate di gruppi di ragazzi che prima del panino e della birra si sono sfidati con la tradizionale partitina di pallone. Intanto da giorni gli stabilimenti balneari stanno ultimando gli ultimi ritocchi per accogliere i clienti dal 1° maggio, inizio ufficiale della stagione, senza però dimenticare i problemi legati all'erosione, in particolare ad Ostia e Fregene sud. Qualcuno aprirà prima, approfittando del ponte del 25 aprile, ma lo farà solo se riuscirà a garantire la sorveglianza a mare con i baywatch. Lavori anche sulle spiagge libere tra pulizia ancora in ritardo a Ostia passerelle, bagni e docce. A Fiumicino, invece, è stata completata la prima vagliatura sugli arenili liberi.