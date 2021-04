Vaccini nel Lazio, D'Amato: «I quarantenni potrebbero farli in farmacia»

Vaccino nel Lazio, una novità in arrivo. «I quarantenni potrebbero fare il vaccino in farmacia, dosi e tempi permettendo. Ci sono tutte le condizioni». Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato ai microfoni di “Non è un paese per giovani” su Rai Radio2.

«Sicuramente le prenotazioni per chi è nato nel 1966 potranno avvenire dai primi giorni del prossimo mese, mentre per la classe d'età successiva ci vorrà un po' di più e probabilmente è una classe quella che si rivolgerà alle farmacie», ha anticipato D'Amato. «Johnson & Johnson, monodose, potrebbe essere adatto alla somministrazione in farmacia - ha sottolineato D'Amato - Quindi siamo in trepidante attesa per capire quante dosi arriveranno».

