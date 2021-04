2 Aprile 2021

Non è possibile scegliere il vaccino, ma si può decidere il centro dove sarà iniettato. E sono oltre 120 nel Lazio che somministrano Moderna, Astrazeneca e Pfizer. In fase di prenotazione, inoltre, è possibile sapere quale farmaco si riceverà: basta vedere la data prevista per la seconda dose. Se corrisponde a tre settimane dopo la prima, allora sarà Pfizer; se a quattro settimane, significa che è Moderna; invece se bisogna aspettare dieci settimane, si tratterà di Astrazeneca. L'indicazione del vaccino iniettato si può vedere poi dal foglio di prenotazione, dove vengono indicate tutte le caratteristiche del vaccino e anche gli effetti collaterali.

Domande su come prenotare il vaccino nel Lazio

Chi si può prenotare?

Al momento la possibilità di prenotarsi per il vaccino è aperta per chi ha un'età compresa tra i 66 e i 79 anni anni (le classi dal 1942 al 1955). Gli over 80 hanno una sezione apposita, perché possono accedere solo a quelle strutture che somministrano Pfizer o Moderna. Lo stesso per i titolari di invalidità civile con codice C05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi) e per chi appartiene alle categorie degli estremamente vulnerabili individuati dal Ministero della Salute o se si è invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento (codice C02).

Può prenotare il vaccino una persona diversa da quella a cui poi sarà iniettato?

La prenotazione può essere effettuata dalla persona che poi riceve il vaccino, ma anche da un'altra nel caso in cui la prima non sappia usare internet.

Come si prenota il vaccino?

Per prenotare il vaccino basta andare sul portale di Salute Lazio, ma è possibile prenotare anche tramite l'app SaluteLazio. Una volta scaricata l'applicazione, sarà chiesta l'autorizzazione per il trattamento dei dati. A quel punto si potrà cliccare su «continua». Qui si possono leggere tutte le indicazioni sulla campagna di vaccinazioni anti Covid, consultare il numero delle prenotazioni e delle vaccinazioni in tempo reale, oltre a prenotare un tampone in un Drive In. E poi la funzione più cliccata al momento: la prenotazione dei vaccini.

Quali dati devo inserire?

Dentro al portale di Salute Lazio bisogna inserire la propria mail, il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga. Si tratta dei numeri successivi a 8038000, che identifica la Regione Lazio. Per compiere queste operazioni è utile avere con sé la tessera sanitaria. Una volta inseriti i dati compare una mappa georeferenziata, ovvero in grado di riconoscere la propria posizione, e che indica tra i diversi centri vaccinali tra cui si può scegliere. È inoltre possibile aprire un menù a tendina dove compare un elenco di tutti i siti in cui si iniettano le dosi nel Lazio.

Posso scegliere il centro vaccinale?

È possibile scegliere il centro vaccinale consultando l'elenco a tendina o attraverso la mappa georeferenziata. E si può anche prenotare il vaccino in una Asl diversa da quella a cui appartengo.

Posso decidere quando vaccinarmi?

Sì, e sul sito di Salute Lazio si può anche filtrare per data. C'è un menù a tendina accanto alla mappa, dove si può scorrere tra i vari centri disponibili e vedere in che giorno possono vaccinare.

Le categorie di pazienti fragili come possono prenotarsi?

Diverso il caso dei pazienti estremamente vulnerabili, che hanno tre modalità per potersi vaccinare. La prima è nella struttura dove si trovano per le cure e le terapie. La seconda tramite il medico di famiglia. E la terza con la prenotazione online, che però è attiva solo per chi ha il codice indicato sul sito Salute Lazio. Inoltre anche per queste persone è possibile usare l'app Salute Lazio.

Centri vaccinali Covid Roma e Lazio

Sono 120 i punti vaccinali sparsi su tutto il territorio del Lazio. Di questi, 35 somministrano Astrazeneca mentre i rimanenti sono di Pfizer e alcuni Moderna. A breve diventeranno hub vaccinali anche l'Auditorium della Tecnica, Cinecittà e Tor Vergata. Sono tutti in fase di allestimento e dovrebbero iniziare prima Tor Vergata e Cinecittà, mentre per l'Auditorium si dovrà attendere l'estate o poco prima.

Centri vaccinali Roma

Centri vaccinali Asl Roma 1

Auditorium: Moderna

Santa Maria della Pietà: Pfizer

Casa della Salute Prati-Trionfale: Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, in via Cassia 600: vaccino Pfizer

Presidio Columbus di Roma, Via Giuseppe Moscati, 31: vaccino Pfizer

Ospedale San Carlo Nancy, via Aurelia 275: vaccino Pfizer

Ospedale Cristo Re – Via delle Calasanziane 25: vaccino Pfizer

IRCCS – IDI – Via Monti di Creta 116: vaccino Pfizer

Ospedale San Giovanni Calibita – Via di Ponte Quattro Capi 39 (Isola Tiberina): vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Tiberia - Via Emilio Praga 37: vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44: vaccino Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli – Via Cassia 600: vaccino Pfizer

Termini (gestito da Croce Rossa italiana): Astrazeneca

Policlinico Umberto I: vaccino Pfizer e Astrazeneca

Ospedale Sant’Andrea: vaccino Pfizer (piano terra dentro l'ospedale) e Astrazeneca (nelle strutture in prossimità dell'ingresso su via di grottarossa 1035)

Centri vaccinali Asl Roma 2

Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale Sant'Eugenio: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer, Moderna

Sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer

Policlinico Tor Vergata, viale Oxford n.81: Pfizer

Policlinico Casilino (solo estremamente fragili): Pfizer

Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Astrazeneca

Presidio di via Cambellotti (angolo via Balbiani): Astrazeneca

Presidio in via La Spezia 30 - angolo via Monza: Astrazeneca

Presidio in via del Casal de Merode 8: Astrazeneca

Centro vaccinale Eur presso La Nuvola (Viale Europa 189): Astrazeneca

Campus Biomedico: Moderna

Centri vaccinali Asl Roma 3

Ospedale Lazzaro Spallanzani, ​via Portuense 292: Moderna

Punto vaccinale Majorana: Pfizer

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone: Pfizer

Punto vaccinale Ostia, viale delle Repubbliche Marinare, Lido di Ostia: Pfizer

Presidio sanitario Cardano: Pfizer

Punto vaccinale Fiumicino - lunga sosta, via Antonio Zara, Fiumicino: Astrazeneca

Lungasosta Fiumicino (gestito da Croce Rossa italiana): AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Bracciano: Pfizer

Fiano Romano centro anziani: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer

Caserma Cosenz Bracciano: AstraZeneca

Rignano Flaminio: AstraZeneca

Croce Rossa Santa Severa: AstraZeneca

Ex mattatoio di Bracciano per un'agenda di recupero, ovvero si sta vaccinando chi aveva prenotato e doveva avere Astrazeneca nel periodo in cui il vaccino è stato sospeso

Centri vaccinali Asl Roma 5

In tutti i centri vaccinali si somministra Pfizer, in alcuni Astrazeneca.

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica: Pfizer

Valmontone Hospital: AstraZeneca

IHG Guidonia: AstraZeneca

Terme Acquae Albule: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 6

Hub (ospedale dei castelli): Pfizer

Ospedale di Frascati: Pfizer

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer

Ospedale Velletri: Pfizer

Dal 29 marzo parte la Casa di Cura INI-Grottaferrata: Pfizer

Ospedale Marino: AstraZeneca

Anzio Villa Albani: AstraZeneca

Pomezia distretto via Castelli Romani: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Latina, presso Ospedale Santa Maria Goretti: vaccino Pfizer

Latina, Via Vittorio Veneto presso Centro Sociale: vaccino Astrazeneca

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Terracina, presso Ospedale Fiorini: vaccino Astrazeneca

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer

Formia, Via Spaventola presso Amministrazione Provinciale: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone. P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri. P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora. P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Anagni. Presidio Sanitario Anagni, via Onorato Capo, 2: : vaccino Astrazeneca

Ceccano. Casa della Salute Ceccano, Borgo Santa Lucia: vaccino Astrazeneca

Cassino. P.O. Santa Scolastica. Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Atina. Casa della Salute Atina, via Colle Melfa, 75: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via Pasquale del Prete: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via S.G. Battista, 1: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Rieti

La Asl di Rieti prosegue senza interruzioni anche il 3 aprile, Pasqua e il 5 aprile, lunedì dell’Angelo, l’attività della rete drive-in territoriale per l’esecuzione dei tamponi e la campagna vaccinale. In particolare: il drive-in in via del Terminillo (presso la sede della Direzione Aziendale Asl Rieti) sarà aperto con orario continuato (8:00 – 14:00) sia a Pasqua che Lunedì dell’Angelo.

Anche la Campagna vaccinale anti covid19 proseguirà senza interruzioni, sia a Pasqua che Lunedì dell’Angelo. Il centro vaccinale ex Bosi sarà aperto, ininterrottamente, dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Il centro vaccinale Distretto Rieti 1 (via delle Ortensie), il giorno di Pasqua sarà aperto dalle ore 10:00 alle ore 16:00, mentre Lunedì dell’Angelo dalle ore 12:00 alle ore 18:00. Il Lunedì dell’Angelo saranno aperti anche i centri vaccinali di Poggio Mirteto (presso la sede del Distretto) e di Magliano Sabina (presso la Casa della Salute) con orario 11:00 – 16:00. Il 5 aprile sarà aperto anche il centro vaccinale di Magliano Sabina dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Distretto Rieti 1, in via delle Ortensie: vaccino AstraZeneca (tutti i giorni, con orario 11 in poi)

Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Centri vaccinali Asl Viterbo

Nell'ultima settimana è incrementato il numero di vaccini iniettati giornalmente. Si è passati da una media di 700 vaccini al giorno, eseguiti fino a dieci giorni fa, a una media di oltre 1000 vaccini al giorno.

Ospedale di Belcolle (Viterbo): vaccino Pfizer

Ospedale di Tarquinia: vaccino Pfizer

Ospedale di Acquapendente: vaccino Pfizer

Ospedale di Civita Castellana: vaccino Pfizer

Struttura Sant'Anna di Ronciglione: vaccino Pfizer

Casa della salute di Soriano nel Cimino: vaccino Pfizer

Casa della salute di Bagnoregio: vaccino Pfizer

Poliambulatorio di Bolsena: vaccino Pfizer

Parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, presso la Sala Mice: vaccino Astrazeneca

Centro commerciale Marcantoni a Civita Castellana: vaccino Astrazeneca

Centro anziani di Tarquinia: vaccino Astrazeneca