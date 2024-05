Sanità, oltre 500 assunzioni per la Ciociaria. Ciacciarelli: «Il più grande investimento degli ultimi anni»

«Presentato ai sindacati il piano assunzioni 2024-2025 che riguarderà circa 9.700 professionisti della sanità, costituendo il più grande investimento operato dalla Regione negli ultimi anni sul personale sanitario». E' quanto dichiara l’assessore a Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del Mare,Pasquale Ciacciarelli. Per la Ciociaria tra stabilizzazioni e nuovi contratti l'organico nelle strutture ospedaliere vedrà un incremento di oltre 500 unità tra medici, infermieri, tecnico e operatori sociosanitari.

«Si conferma quindi - aggiunge Ciacciarelli - la volontà del governo regionale di cambiare pagina in materia di sanità pubblica, garantendo un forte rafforzamento del personale, necessario per superare la condizione di difficoltà e sofferenza in cui versano attualmente moltissimi operatori.

Nell’ambito di tale piano per l'Asl di Frosinone sono previste 520 assunzioni, di cui 389 con autorizzazioni da rilasciare e 118 come stabilizzazioni. Si tratta di una boccata di ossigeno per il servizio sanitario in un territorio che ne aveva pienamente bisogno».

La Giunta regionale, inoltre, ha approvato la rimodulazione dei fondi per la sanità’, «A San Giorgio a Liri confermata la Casa di comunità» annuncia Ciacciarelli.

«Nell’ambito di tale rimodulazione - ha spiegato l'assessore - abbiamo posto una particolare attenzione, nella localizzazione degli investimenti, alle esigenze del nostro territorio considerato nella sua totalità e quindi tenendo conto delle aree più periferiche, da anni caratterizzate da una assistenza sanitaria non sufficiente. In questa ottica è stata inserita nel quadro degli investimenti in materia di Case della comunità e presa in carico della persona, l’individuazione del sito di San Giorgio a Liri in via Roma per un intervento di più di due milioni di euro, di cui un milione e 197mila euro a carico di risorse Pnrr, che andrà a riguardare un immobile di circa 800 mq. Un chiaro segnale di vicinanza a tutto il sud della provincia di Frosinone».