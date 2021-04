1 Aprile 2021

Vaccini nel Lazio a rischio stop: «Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni». Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

«Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata - spiega l'assessore -. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l'età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini», conclude D'Amato.

Nodo richiami

«Il problema più grande che dobbiamo affrontare è quello dei richiami. Nel caso del Lazio, noi abbiamo fatto oltre un milione di vaccini, ma bisogna stare molto attenti sul fatto di avere nei magazzini le dosi necessarie per poter fare i richiami. Un margine di rischio esiste, dobbiamo correre ma occorre avere i vaccini. Salire oltre l'85% delle dosi a disposizione o arrivare addirittura al 90% è un elemento di dinamismo che ci espone però al rischio del comportamento delle case farmaceutiche che ci devono assicurare di poter fornire il prodotto necessario», ha detto intervenendo a «Start» su Sky tg24, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.