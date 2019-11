Roma, rubano zaino a un turista cinese a Termini: arrestati due stranieri

La tecnica era semplice: un rapido passamano e lo zaino spariva nel nulla. La vittima, un ignaro turista di nazionalità cinese si è visto sottrarre i propri averi all'interno di un esercizio commerciale nei pressi della stazione di Roma Termini. Gli autori del furto sono due uomini di 23 e 27 anni, entrambi stranieri: tutti e due sono stati arrestati dagli agenti della polizia ferroviaria per il Lazio, per furto in concorso.

LEGGI ANCHE Roma, sgominata banda di 12 algerini: rubavano ai turisti facoltosi da Fiumicino a Termini

I poliziotti, che avevano riconosciuto uno dei due per aver commesso già in passato reati simili, li hanno beccati mentre si passavano di mano uno zaino e allontanandosi frettolosamente. Avvicinati e subito bloccati, gli uomini hanno ammesso di aver rubato lo zaino ad un cittadino cinese all'interno dell'esercizio commerciale. La vittima del furto è stata rintracciata in stazione e dopo aver rilasciato una formale denuncia, è rientrata in possesso dello zaino integro del contenuto.

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA