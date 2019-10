Termini, rubano lo zaino al fast food, ma i vigili li bloccano

Ha distratto una turista indiana mentre era a pranzo in un fast food a Termini mentre il complice le ha sottratto lo zaino. Peccato però che sul posto c'erano agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana. I vigili hanno colto in flagrante i ladri, due cittadini di nazionalità algerina di 40 anni e restituito la refurtiva. Nello zaino c'erano oggetti di valore e un computer.



I ladri sono stati arrestati e condotti presso il Comando di via Macedonia per gli accertamenti di rito. Nel processo con rito direttissimo, questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di dimora presso il Comune di Roma per entrambi. Sui due malviventi, con precedenti penali specifici, sono in corso ulteriori accertamenti riguardanti la regolarità della posizione sul territorio nazionale.