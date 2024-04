Venerdì 26 Aprile 2024, 06:00

Boom di visitatori per il Vittoriano - Palazzo Venezia (Vive) e il Parco archeologico del Colosseo, che ieri sono stati i luoghi della cultura più visitati in Italia in occasione dell’apertura gratuita del 25 aprile. Secondo i dati diffusi dal ministero della Cultura, il Vive ha registrato infatti 24.375 ingressi, mentre l’Anfiteatro Flavio 23.830.

I numeri

Subito dopo, l’Area archeologica di Pompei, e poi il Pantheon, con 15.803 visitatori. Più di 7mila gli ingressi registrati a Villa d'Este (Tivoli) e al Foro Romano e Palatino. Mentre 5.742 visitatori hanno scelto di trascorrere la Festa della Liberazione al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Numerosi i visitatori anche alle Terme di Caracalla (4.410), a Villa Adriana (4.016) e alle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Palazzo Barberini (3.700).

«Ho voluto fortemente l’apertura gratuita dei nostri siti museali affinché i visitatori potessero godere delle nostre bellezze artistiche e facendo diventare anche la cultura protagonista di anniversari così significativi. Prima non era così», ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il ministro ha celebrato la ricorrenza visitando i l Museo storico della Liberazione in via Tasso a Roma, «un luogo significativo, che esprime tutta la tragedia e il dolore provato in quel periodo storico, quando qui furono detenuti e torturati i patrioti della libertà quando Roma era occupata dai nazifascisti - ha detto Sangiuliano - È doveroso essere qui il giorno della Liberazione in questo Museo che, tra l’altro, fa parte di quelli di competenza del Ministero della Cultura». L'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali tornerà anche in occasione del 2 giugno.