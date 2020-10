Roma, provano a far saltare la cassa continua del supermercato, ma il blocco d'acciaio si schianta su un'auto

Hanno provato a fare saltare la cassa continua del supermercato Ipercarni di via Carlo Lorenzini, in zona Talenti, a Roma, ma qualcosa è andato storto e il blocco d'acciaio non si è aperto, ma è schizzato su un'auto in sosta, provocandole diversi danni.

L'esplosione si è verificata intorno alle 3.15 della scorsa notte, quando un gruppo di malviventi ha provato portare via i soldi custoditi all'interno della cassa. La struttura, tuttavia ha resistito, a differenza degli ancoraggi da cui era tenuta. Per questa ragione, i ladri successivamente l'hanno caricata su un mezzo allo scopo di forzarla in un luogo sicuro, lontano da occhi indiscreti.

Quando gli agenti del commissariato Fidene San Basilio sono arrivati, i ladri erano già scappati, lasciandosi alle spalle la cavità da cui è stata estratta la cassa, l'auto danneggiata e i residenti accorsi sul posto e spaventati dal trambusto.

