Ladro seriale di biciclette bloccato e arrestato da un poliziotto della squadra volante libero dal servizio sul lungomare, dove aveva appena messo a segno l’ennesimo furto. Nei guai, un 46enne di Montesilvano, F.F.. L’uomo soltanto due mesi fa aveva finito di scontare ai domiciliari una pena per vari colpi commessi nella zona di Pescara. Martedì, dopo aver notato una bici parcheggiata lungo la riviera nord, all’altezza dello stabilimento Hawaii, nuova e anche di un certo valore, non ha potuto resistere e così con gli immancabili attrezzi, che aveva dietro, si è messo a scardinare lucchetto e catena.

Sfortunatamente per lui, sul più bello è incappato nell’agente della questura, che passeggiava per il lungomare in sella alla sua bicicletta. Il poliziotto ha subito notato la scena e soprattutto ha subito notato e riconosciuto lui, tante volte fermato per furti di bici. Quindi, è tornato indietro per andare a controllare se effettivamente stesse facendo quello che pensava. Proprio in quell’istante ha visto due persone che rincorrevano il ladro, che dopo aver rubato la bici, una Olandesina marca via Veneto, del valore di circa 350 euro, si dava alla fuga a tutta velocità. Le due persone erano i proprietari. Con la sua di bicicletta, il poliziotto lo ha inseguito e di lì a pochissimi minuti se non secondi lo ha bloccato per poi consegnarlo ai colleghi della squadra volante, fra gli applausi e i ringraziamenti dei titolari del mezzo. Ieri mattina, l’arresto del 46enne è stato convalidato dal Tribunale di Pescara, che ha deciso per il momento di sottoporlo all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Lo stesso agente, che in questo periodo non è in servizio, martedì scorso aveva fatto arrestare un altro ladro, stavolta di cibi e bevande. Mentre si trovava nel centro commerciale Arca di Villa Raspa di Spoltore, ha notato una commessa del supermercato urlare e inseguire un uomo. È intervenuto e lo ha bloccato. Questa persona, aveva con sé scatole di alimenti, appena rubate nel negozio.

