Roma, butta poltrona nel cassonetto, i residenti lo denunciano. Raggi: «Allo zozzone 600 euro di multa»

Ha approfittato della domenica, ha scelto un cassonetto un po' defilato e ha provato a buttare una vecchia poltrona, ma i residenti lo vedono e lo fermano. Per l'uomo è fioccata una multa da 600 euro. Il video della scena è stato recapitato alla sindaca Virginia Raggi che ha denunciato il fatto con un post sulla pagina di facebook. «Guardate queste immagini: un "galantuomo", durante l'ultima domenica della Fase 1, ha pensato bene di scaricare un'intera poltrona di casa nei cassonetti dedicati ai rifiuti domestici».

«Non l'ha fatto sotto casa sua - aggiunge la Raggi - ovviamente, ma è andato in macchina in un'altra zona, sperando di farla franca. I cittadini del posto, però, l'hanno beccato e l'hanno caldamente invitato ad andar via per poi chiamare la Polizia Locale e denunciare i fatti. Un esempio di coscienza civica in cui, senza violenze di alcun tipo, chi ama il proprio quartiere e la propria città ha evitato l'ennesimo reato ambientale.

L'uomo però, dopo essersi allontanato, ha scaricato la sua poltrona davanti ai cassonetti in un'altra strada, poco distante. Grazie all'associazione Retake, tuttavia, il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale è riuscito a recuperare sia la poltrona che lo zozzone, a cui hanno consegnato una multa da 600 euro. A questi cittadini va il mio sentito ringraziamento. Ricordo infine che il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, come poltrone, divani, frigoriferi, è effettuato a domicilio da Ama, in modo del tutto gratuito. Basta chiamare lo 060606 e prendere appuntamento».

