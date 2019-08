Commerciante filmato mentre scarica nei cassonetti per i residenti, multato dai vigili

«Commerciante beccato a scaricare nei cassonetti dedicati alle utenze domestiche. Ecco un altro episodio di inciviltà avvenuto a Roma. Questo commerciante è stato filmato in una zona centrale di Ostia mentre scarica, in pieno giorno, cassette nei cassonetti stradali dedicati alle utenze domestiche, ovvero cittadini e famiglie». Lo denuncia in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.





«Lo zozzone di turno - prosegue - preferisce comportarsi in maniera superficiale e scorretta invece di utilizzare gli appositi bidoncini per le utenze non domestiche, quelle dedicate a commercianti e ristoratori, e differenziare correttamente i materiali da avviare al riciclo. Fermato dagli agenti di Polizia Locale del Nad - Nucleo Ambiente Decoro - è stato multato e costretto a riprendere quanto gettato».



«Ci appelliamo al senso civico dei cittadini affinché - conclude Raggi - episodi del genere non si debbano più vedere per le strade di Roma e nel frattempo continueremo ad intervenire massicciamente per sradicare questo fenomeno di inciviltà. Un pò di attenzione da parte di ciascuno può migliorare la qualità della vita di tutti».

