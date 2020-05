Roma, inseguimento stile "fast and furious", ruba moto e senza casco fugge contromano. Arrestato romano

Scene da inseguimento stile fast and furious.. E' la storia di un 38enne romano, bloccato e denunciato dai poliziotti del commissariato San Paolo in zona Colli Portuensi, fermato in via della Serpe dopo un difficile inseguimento.Gli agenti in servizio in abiti civili lo avevano notato insenza casco e a velocità sostenuta. Inutile intimargli l'alt: nonostante il traffico intenso, superato l'incrocio con, il 38enne si è diretto sempre contromano in via della Serpe percorrendo via Michelangelo Pinto, via Francesco Arese per poi immettersi in via Portuense verso piazzale della Radio.Tornato in via della Serpe, dopo aver percorso un centinaio di metri, ha perso il controllo della moto cadendo a terra e sbattendo contro un veicolo parcheggiato per poi fermarsi contro l'auto della polizia. L'uomo, rialzatosi da terra, ha tentato di rimettersi in piedi e di fuggire con la stessa moto ma è stato bloccato dai poliziotti.Malgrado abbia cercato di dimenarsi, spingendo e scalciando contro gli agenti, l'uomo, già noto alla giustizia e sottoposto ad avviso orale, è stato bloccato e accompagnato negli uffici del commissariato. La moto, risultata rubata, è stata restituita al legittimo proprietario mentre il fermato è stato denunciato per ricettazione e per resistenza a pubblico ufficiale e multato per guida senza patente.