Ruba Suv e scappa: inseguimento da film per le vie di Silvi, poi lo schianto contro auto in sosta

Sventato il furto di un'auto di lusso. I carabinieri della Stazione di Silvi Marina, in provincia di Teramo, la notte scorsa hanno recuperato una Range Rover Evoque, che era stata appena rubata nel parcheggio davati all'abitazione del proprietario. I militari in servizio di controllo del territorio hanno notato l’auto che viaggiava veloce nel tratto urbano della statale 16, hanno intimato l'alt ma l’auto invece di fermarsi ha proseguito accelerando. Immediato l'inseguimento per le vie del paese terminato in una viuzza dove il Suv è andato a schiantarsi contro un’auto in sosta. Il conducente ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce nelle viuzze circostanti.

Gli accertamenti hanno permesso di accertare che l’auto era stata rubata poco prima a breve distanza da dove i carabinieri l’avevano intercettata e cercato di fermarla. Il proprietario, ignaro dell’accaduto, è stato svegliato dai militari che gli hanno riconsegnato il mezzo, un po' ammaccato ma ancora suo. I militari stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella zona e cercando ulteriori elementi per identificare l’uomo alla guida del mezzo ed eventuali complici.