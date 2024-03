Non si ferma all'alt, inseguimento per le vie del centro: ragazzo alla fine si schianta, era ubriaco. Super multa e denuncia

Un rocambolesco inseguimento per le vie della città, terminato con la denuncia di un giovane per guida in stato di ebbrezza. È quanto accaduto nella notte appena trascorsa a Latina, dove un ragazzo al volante di un'auto, alla vista di una pattuglia della squadra Volante di polizia, ha accelerato bruscamente per tentare di fuggire dagli agenti.

Dopo un lungo inseguimento per le strade del capoluogo, alcune delle quali imboccate anche contromano dal giovane, ad un certo punto quest'ultimo ha perso il controllo della macchina, andando a finire contro un cordolo per poi terminare la sua fuga al centro della carreggiata.

Una volta fermato dai poliziotti questi ultimi, percepito il forte odore di vino dal suo alito, lo hanno sottoposto al test del tasso alcolemico, al quale il giovane è risultato positivo. Pertanto, gli agenti delle Volanti lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e, alla luce delle violazioni commesse durante la fuga, multato per un importo complessivo di oltre mille euro.