Non si fermano all'alt: inseguiti si schiantano sulla fontana illuminata

Rocambolesco inseguimento ieri sera per le vie della città: un’auto, che sarebbe stata anche speronata dalle forze dell’ordine, è finita sulla fontana illuminata che si trova all’incrocio con via Garibaldi e via XX Settembre, ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a bloccare i due occupanti dell’auto in fuga. Gli stranieri sono stati fermati e accompagnati in caserma dove si trovano in stato di fermo in attesa del provvedimento della procura di Avezzano. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti circa 15 grammi di cocaina nascosti sotto i sedili e per questo il magistrato di turno ha disposto, a tarda ora, gli arresti e domani è prevista la convalida davanti al gip.

Nell’inseguimento è rimasta coinvolta anche un’autovettura che in quel momento si trovava a transitare lungo via XX Settembre. Sul posto per i rilevi di legge sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Avezzano che hanno ricostruito le modalità dell’incidente stradale avvenuto durante l’inseguimento.

Secondo quanto spiegato, gli occupanti dell’auto in fuga sono stati intercettati a un controllo della polizia locale, ma non si sarebbero fermati all’alt e per questo sarebbero stati inseguiti lungo le strade di Avezzano.