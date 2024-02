Giovedì 29 Febbraio 2024, 12:14

Scene da film, l'altro ieri, a Ciampino, teatro di un rocambolesco inseguimento per le vie della cittadina. Come nelle migliori pellicole di azione, i ladri a folle velocità in una fuga spericolata per le strade del centro e, dietro, una pattuglia dei carabinieri che, alla fine, ha bloccato i malviventi. Due rom, di cui uno minorenne in trasferta dalla Campania e l'altro di 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo.

I FATTI

Tutto è cominciato intorno alle 11, quando alcuni inquilini di una palazzina in via Gioacchino Enrico, hanno segnalato al 112 dei rumori sospetti provenienti dall'appartamento dei vicini di casa, assenti in quanto partiti il giorno prima per una vacanza. La segnalazione è stata girata al comando castellano, da dove è partita una pattuglia del Nucleo Radiomobile, che, insieme con un'auto in transito della polizia locale di Ciampino, si è lanciata nella corsa per fermare i ladri. Prima i militari erano riusciti a individuare tre giovani usciti velocemente dallo stabile e saliti a bordo di un'autovettura bianca, che da accertamenti successivi, è risultata essere stata noleggiata. I tre si erano dati immediatamente alla fuga, facendo scattare un inseguimento terminato in via Anagnina. «Ho visto alcune macchine sfrecciare come proiettili- ha raccontato una residente della zona, Rita Antonelli, che ha assistito alla scena - un'auto ha preso la curva di via Bologna a una velocità pazzesca e subito dopo c'erano le pattuglie che sono corse dietro» I tre malviventi, abbandonata l'auto, hanno tentato di proseguire la fuga a piedi nelle campagne appena fuori la cittadina aeroportuale, ma soltanto uno è riuscito a far perdere le tracce. Gli altri due sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri della tenenza.

Arrestati per tentato furto aggravato in concorso in abitazione, sono stati poi portati in caserma: il ventunenne è stato trattenuto una notte in attesa del rito direttissimo, mentre il minore, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma presso il Tribunale per i Minorenni, è stato portato presso il centro di giustizia minorile "Virginia Agnelli". L'adolescente, da accertamenti, è risultato essere domiciliato presso il campo nomadi di Giuliano in Campania. Ieri mattina si è svolta l'udienza di convalida presso il tribunale minori di Roma e l'aula penale di Velletri : il magistrato ha convalidato gli arresti dei carabinieri. La notizia dell'inseguimento, nella tarda mattinata di ieri, era rimbalzata sui gruppi social, dove molti residenti, incuriositi dalla presenza di vigili e carabinieri in strada, chiedevano cosa fosse successo poco prima. Numerosi sono stati gli elogi postati nei confronti delle forze dell'ordine, intervenuti in pochissimo tempo sul posto. L' Arma ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini e la tempestività delle loro segnalazioni.