Ladro inseguito sperona la Polizia, sull'auto anche una donna e una bambina: lui ferito, le passeggere illese

Ha pensato bene di non portarsi dietro neanche i documenti, da vero professionista. Così quando l'hanno tirato fuori dal suv rubato, con il quale è andato ad inchiodarsi contro un albero, i poliziotti si sono dovuti preoccupare anche di dargli un'identità, oltre che chiamare un'ambulanza del 118 per farlo portare in ospedale.

Ha letteralmente seminato il panico sul lungomare sud di Pescara un uomo che, nel primissimo pomeriggio di ieri, ha deciso di rubare una macchina nella zona di via Ovidio, non lontano dal palazzo di giustizia. È stata allertata la centrale operativa della questura che ha diramato immediatamente un avviso di ricerca. Da poco si erano concluse, all'Aurum, le celebrazioni del 172 anniversario della fondazione della polizia. E proprio nella zona del lungomare sud gli agenti della squadra mobile, diretti da Gianluca Di Frischia, hanno intercettato l'auto rubata che procedeva a forte velocità e hanno provato, segnalando, a fermarla in sicurezza in considerazione del traffico che a quell'ora in zona era abbastanza intenso, anche per la presenza di alcuni istituti scolastici.

Di fermarsi l'uomo non aveva alcuna intenzione, così ha speronato l'auto della polizia ed ha iniziato la fuga. È partito un inseguimento rischiosissimo: proseguendo a tutta velocità l'uomo alla guida del mezzo rubato ha urtato almeno cinque automobili ed ha speronato altri due veicoli della polizia. A bordo di una delle auto c'era anche una donna con una bambina, ma fortunatamente nessuno ha riportato lesioni gravi. Alla fine l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito dritto contro un albero ed è stato bloccato dagli agenti, ed accompagnato in ospedale dove è rimasto piantonato in attesa della procedura di arresto per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo i primi accertamenti l'uomo dovrebbe esser di origini pugliesi. Intervenuta anche la Polizia municipale, diretta da Danilo Palestini, che si è occupata dei rilievi.