Roma, investono anziana e scappano: l’autista senza patente e ubriaco

A bordo di una Peugeot, due uomini georgiani, di 32 e 29 anni, hanno prima causato un incidente in via Palmiro Togliatti e poi si sono dati alla fuga. Una pattuglia del Gruppo pronto intervento traffico della Polizia locale, però, ha assistito alla scena e dopo un inseguimento, da via Togliatti fino a via Casilina, all’altezza dell’acquedotto Alessandrino, sono riusciti a fermare i pirati della strada.

I due uomini sono stati portati al centro di foto segnalamento del Comando generale dove è emerso che il conducente guidava senza aver mai avuto la patente e sotto l’effetto di alcol e droga. Nel veicolo sono state infatti ritrovate sostanze stupefacenti. Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 75 anni che ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. I due uomini sono stati denunciati.

