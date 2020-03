Coronavirus, Zingaretti positivo: «Sono in isolamento con la mia famiglia»

«Anche io ho il coronavirus». L'annuncio di Nicola Zingaretti arriva con un video su facebook in cui il governatore del Lazio spiega di essere risultato positivo al tampone. «E' arrivato - dice Zingaretti - Sarò seguito secondo tutti i protocolli. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare per me e per la mia famiglia. Continuerò a seguire da casa quello che potrò. La Asl sta contattando le persone che sono state più vicine a me per le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Teodori della giunta regionale per portare avanti il lavoro».



Ultimo aggiornamento: 13:08

