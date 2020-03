«Rispettiamo le disposizioni, usciamo il meno possibile, aiutiamo la Asl a fare le indagini e cerchiamo di limitare le possibilità di contagio». È l'appello del sindaco di Lenola Fernando Magnafico dopo che una donna della località collinare è risultata positiva al coronavirus ed è deceduta alle 11 circa di questa mattina.

La signora, 79 anni, anziana e con pregresse patologie, si trovava ricoverata al “Dono Svizzero di Formia” da diversi giorni e, nonostante si stia lavorando per ricostruire l'intera rete dei suoi legami, le indagini procedono in salita. Al momento ci sono una ventina di familiari in isolamento domiciliare. I funerali si terranno in forma privata motivo per cui non saranno pubblicati luogo, data e orario.

La donna non ha preso parte alla festa del centro anziani di Fondi e, quindi, non ha nulla a che vedere con gli altri due casi di anziani positivi del comprensorio.

«Chiediamo a tutti la massima collaborazione – ribadisce il sindaco Magnafico – ci preme la sicurezza dei nostri concittadini e, in questo momento, è importante che ognuno dia il suo contributo. Le autorità preposte stanno ripercorrendo anche gli spostamenti e i contatti dei familiari. Le prossime saranno ore decisive. Siamo certi che i cittadini di Lenola sapranno rispettare queste indicazioni che stiamo dando nell’esclusivo interesse della loro sicurezza e salute».

Al momento ci sono altre due pazienti di Lenola, ricoverate in isolamento all'ospedale "San Giovanni di Dio", in attesa di conoscere il responso del tampone e altri casi sospetti molti dei quali, però, fortunatamente, si sono rivelati dei falsi positivi.

