Coronavirus, Zingaretti positivo: da Salvini a Raggi e Di Maio la solidarietà della politica

Ultimo aggiornamento: 15:07

Solidarietà e auguri di pronta guarigione a Nicola Zingaretti , che su Facebook ha annunciato di essere positivo al coronavirus . «Al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c'è di mezzo la salute!», twitta Matteo Salvini.Idem la sindaca di Roma Virginia Raggi: «Esprimo la mia solidarietà al presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale», scrive su Twitter.«Auguro una pronta guarigione a Nicola Zingaretti», così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Contento che Nicola abbia rassicurato tutti personalmente con un video. In questa fase, nonostante le difficoltà, è fondamentale restare uniti», conclude Di Maio.«Caro Nicola, ti sono vicino e sono sicuro che ci rivedremo presto, più forti di prima, per andare avanti a combattere insieme questo virus», è il messaggio del governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Io - ha aggiunto Fontana - ho praticamente finito la mia quarantena e posso capire cosa significhi essere isolati per due settimane quando si è chiamati ad affrontare una tale emergenza. Un grande in bocca al lupo da parte di tutti i lombardi».«In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza!». Così anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su twitter, esprime la sua solidarietà al segretario del Pd.